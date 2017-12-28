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28.12.2017  13:45   

Курс Bitcoin резко обвалился

Стоимость криптовалюты заметно упала после небольшого корректирующего роста.


segodnya.ua
После недавнего обвала курса и его последующей корректировки до 16 тыс. долларов, Bitcoin вновь серьезно упал, пишет «Сегодня». Так, самая популярная криптовалюта торгуется на международных биржах возле отметки в 14,2-14,5 тыс. долларов за коин. Минимальный курс за сутки составил и вовсе 13,6 тыс. долларов.
 
Так, по данным CoinDesk по состоянию на 11:30 по киевскому времени курс Bitcoin составлял 14,4 тыс. долларов. Таким образом, за сутки стоимость криптовалюты снизилась примерно на 15%.
 
Капитализация рынка криптовалют составляет 568,3 млрд долларов. Доля биткоина — примерно 44% всего рынка – 250 млрд долларов, что на 20-30 млрд долларов меньше, чем накануне, 27 декабря.
При этом, по мнению аналитиков, до 31 декабря курс биткоина еще может подняться до 17-17,5 тыс. долларов.
 
Напомним, ранее специалисты инвестбанка Morgan Stanley исследовали рынок криптовалют и пришли к выводу, что курс Bitcoin может упасть до нуля, если его не начнут принимать как платежное средство. Снижению курса будет способствовать и низкий объем торгов криптовалютой? считают аналитики. Ежедневный объем торгов биткоина сейчас составляет около 3 млрд долларов, в то время как средний объем ежедневных торгов на глобальном валютном рынке равен примерно 5,4 трлн долларов.
 
Тэги:  биткоин, криптовалюта, стоимость
 
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