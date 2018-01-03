03.01.2018 12:32

За 2017 год в бюджет Харькова поступило 13,5 миллиарда гривен доходов

По итогам 2017 года объем финансовых ресурсов города Харькова составил 13 535,1 миллионов гривен.



// city.kharkov.ua

Об этом сказано в информационном сообщении Департамента бюджета и финансов. По сравнению с 2016 годом доходная часть увеличилась в 1,3 раза, или на 3287,4 млн грн.

При этом следует отметить рост наиболее весомых источников, формирующих бюджет города:

– налога на доходы физических лиц (поступления составили 4064,8 млн грн) – в 1,4 раза;

– единого налога (1344,5 млн грн) – в 1,3 раза;

– платы за землю (1108,7 млн грн) – в 1,2 раза;

– налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (164,0 млн грн) и собственных поступлений бюджетных учреждений (412,2 млн грн) – в 1,5 раза.

Также в бюджет города поступило 512,5 млн грн акцизного налога, подлежащего зачислению в местные бюджеты.

За 2017 год из государственного и областного бюджетов в бюджет города Харькова поступило 5499,6 млн грн трансфертов (с увеличением к уровню 2016 года в 1,3 раза), в том числе получены субвенции:

– на предоставление льгот и субсидий населению – 1897,8 млн грн;

– выплату помощи семьям с детьми – 1225,9 млн грн;

– образовательная – 875,5 млн грн;

– медицинская – 1275,0 млн грн;

– возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний – 21,4 млн грн;

– социально-экономическое развитие отдельных территорий – 185,0 млн грн;

– предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями – 0,4 млн грн;

– обеспечение функционирования центров в формате «Прозрачный офис» – 8,5 млн грн;

– приобретение жилья семьям погибших в зоне антитеррористической операции – 7,0 млн грн.

Кроме того, в бюджет города получена дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога (3,0 млн грн).

Расходы бюджета города Харькова за 2017 год составили 14 178,0 млн грн и увеличились к 2016 году в 1,4 раза (на 4080,4 млн грн).

Из общего объема расходов:

– на социально-культурную сферу направлено 8636,4 млн грн (60,9%);

– жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство – 3457,2 млн грн (24,4%);

– обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта – 871,5 млн грн (6,1%).