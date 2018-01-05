Нацбанк разрешил предприятиям сдавать наличку через пневмопочту

«Соответствующие изменения содержатся в постановлении правления Национального банка Украины от 29 декабря 2017 года № 148 “Об утверждении Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине”, которым изложено в новой редакции Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», - говорится в сообщении.

Положение предусматривает ряд новаций, а именно: возможность осуществления предприятием сбора наличной выручки (наличных), полученной от реализации продукции (товаров, работ, услуг), для дальнейшей ее сдачи в банк с использованием комплекса технических и программных средств, расположенных в месте осуществления наличных расчетов, которые бы обеспечивали безопасную передачу денежных средств с рабочих мест кассиров в специально оборудованное помещение для хранения и дальнейшей сдачи наличных денег в кассы банков (так называемая "пневмопочта").

Документом предусматривается сдача наличности в банк через предприятия, которые получили лицензию Национального банка Украины на предоставление банкам услуг по инкассации и применение электронной цифровой подписи юридического лица при предоставлении услуг в электронной форме или во время осуществления информационного обмена с другими субъектами электронного взаимодействия.

Также закреплено возложении функций кассира на работника другого предприятия, привлеченного на основании заключенного соглашения на предоставление услуги по предоставлению персонала.

Кроме того, либерализованы ряд требований по ведению кассовых операций, в частности, определение внутренними приказами (распоряжениями др) особенностей оприходования наличности в кассах предприятий и обособленных подразделений в зависимости от графика работы, способов сдачи наличности; определение внутренними приказами (распоряжениями др) особенностей установления лимитов кассы обособленным подразделениям предприятий.

Постановление №148 вступает в силу с 5 января 2018 года.