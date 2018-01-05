05.01.2018 17:29

НБУ продал $50 млн ради поддержания гривны

Это первый аукцион с 22 декабря.



//lb.ua

Национальный банк Украины на аукционе в пятницу удовлетворил 31 заявку на $50,5 млн по курсу до 28,205 грн/$1.

Как сообщается на сайте НБУ, на аукцион объемом до $100 млн были поданы 42 заявки на $66,7 млн по курсу от 28 грн/$1 до 28,205 грн/$1.

Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 28,1927 грн/$1.

НБУ на предыдущем аукционе 22 декабря 2017 года удовлетворил 14 заявок на $42,9 млн по курсу до 27,9315 грн/$1. На аукцион объемом до $100 млн была подана 41 заявка на $73,6 млн по курсу от 27,89 грн/$1 до 27,9315 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,9306 грн/$1.

По данным Нацбанка, средневзвешенный курс гривны на межбанковском валютном рынке к 13:00 пятницы снизился до 28,2022 грн/$1 с 28,0134 грн/$1 на момент завершения торгов в предыдущий рабочий день. Торговый оборот к этому времени составил $165,98 млн.