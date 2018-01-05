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05.01.2018  17:59   

Пенсии в 2019 году собираются повысить на 20%

Индексация пенсий привязана к росту средней зарплаты и инфляции.


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В 2019 году в рамках первой индексации пенсии увеличатся на 20%.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

"Создана система, которая вводит ежегодное повышение пенсий в автоматическом режиме. Повышение будет происходить по единому подходу, и составит 50% от роста средней зарплаты, плюс 50% от увеличения уровня инфляции. Это позволит увеличивать размер пенсий полностью перекрывая уровень инфляции, и даже больше. По предварительным расчетам, в 2019 году такое повышение составит, примерно, 20% к размеру пенсий", - заявил чиновник в эфире телеканала "Прямой".

Инфляция в 2018 году, согласно прогнозу Национального банка, составит 7,3%.

Напомним, что в рамках пенсионной реформы в Украине повысили пенсии для 10,2 млн пенсионеров, или для 90% от их общего количества. После перерасчетов средний размер пенсий увеличился на 561,18 гривны до 2 447,95 гривны, однако для 40% пенсионеров повышение пенсий составило меньше 200 гривен.

Источник:   Левый берег
 Тэги:  пенсия, повышение
 
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