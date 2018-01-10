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10.01.2018  14:29   

Харьковчане переплатили единый социальный взнос

В 2017 году в Харьковской области уплачено 10 миллиардов 399 миллионов гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.


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В фискальной службе Харьковской области отмечают, что выполнение бюджетного назначения за данный период составляет 118,3%, дополнительно поступило 1,6 млрд грн. 
 
В сравнении с аналогичным периодом 2016 поступления увеличились на 3,2 млрд грн. (За 2016-й - 7,1 млрд грн.)
 
ЕСВ - это платеж, который начисляется работодателем на фонд оплаты труда. Его увеличение свидетельствует о росте уровня заработной платы и нежелании граждан получать «теневые» доходы.
 
В то же время в ГУ ГФС в Харьковской области сообщают, что с 1 января 2018 установлена ​​минимальная заработная плата в размере - 3723 грн. Исходя из этого, минимальный размер ЕСВ за месяц 22% от 3723 грн - 819,06 грн, за квартал - 2 457,18 грн.
 
Кроме того, изменилась максимальная сумма дохода застрахованного лица в месяц, на которую начисляется единый взнос. Связано это с увеличением минимальной заработной платы. Так, с 1 января 2018 для начисления ЕСВ максимальная сумма дохода равна 55 845 грн (15 * 3723).
Источник:   ГФС
 Тэги:  гфс, есв, харьков
 
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