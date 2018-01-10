10.01.2018 17:16

Что будет с рынком недвижимости в 2018 году

420 тысяч квадратных метров жилья в прошлом году сдали застройщики в Харькове и области. Эти показатели являются высокими, даже по сравнению с 2007 годом, когда возвели 370 тысяч квадратов.



Finance

Также в 2017 году заключили вдвое больше сделок, чем в 2016 году. Первичный рынок давит на вторичный, эта тенденция, говорит эксперт по недвижимости Игорь Балака, сохранится и в этом году.

«Скорее всего, они будут выходить на какие-то сегменты, где раньше не присутствовали. Первое - это жилье уже с какими-то ремонтами будет сдаваться и это будет прямая альтернатива вторичному жилью. Второй момент - застройщики будут воевать вот с этими смарт-квартирами путем ценовых каких-то воин, третий момент - будут привлекать банковское кредитование и будут участвовать в специализированных программах», - рассказывает эксперт по недвижимости Игорь Балака.

В прошлом году стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке снизилась на 5% и составила в среднем 650 долларов, говорит Игорь Балака. На первичном рынке средняя стоимость за квадрат была на уровне 13-14 тысяч гривен за квадрат. Самое дорогое жилье, как всегда, в центре, дешевле - на окраинах. Именно за эти микрорайоны застройщики сейчас взялись активно. В 2018 году существенные изменения следует ожидать только на первичном рынке.

«Скорее всего, уровень цен останется на том же уровне плюс-минут 5% на вторичное жилье в долларе США, на первичке цены будут плавно ползти вверх. Может быть, какие-то разовые акции будут у застройщиков для того, чтобы преодолеть либо кассовые разрывы, либо аккумулировать какие-то денежные потоки на следующие проекты, но, тем не менее, увеличение заработной платы, увеличение стоимости ресурса, увеличение стоимости стройматериалов будет приводить к тому, что стоимость квадратных метров будет все-таки расти до 10-12%», - сообщает Игорь Балака.