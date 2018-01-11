11.01.2018 16:45

Какой рост цен ожидает украинцев в 2018 году, - мнение экспертов

В этом году, как говорят эксперты, рост цен на продукты в Украине будут увеличиваться, но не так стремительно, как в предыдущем.



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Мясо всегда было популярным продуктом среди украинцев. Пока же, несмотря на его подорожание, оно остается в дефицит на внутреннем рынке. Как уверяют эксперты, это связано с тем, что значительно увеличились объемы экспорта. Однако причина не только в вывозе продукции за границу. Только за 11 месяцев прошлого года поголовье животных снизилось почти на 4 миллиона.

«Основным фактором влияния останется снижение поголовья крупного рогатого скота и свиней, а также расходы на их содержание. Стоит учесть, что в госбюджете-2018 заложен курс доллара 30,1 гривен, что может говорить о дальнейшей девальвации гривны. Данный фактор повлияет на увеличение расходов по транспортировке, что, в конечном счете, скажется на конечной стоимости продукции на полках», - информирует начальник отдела анализа рынков Александр Ткачев.

По молочной продукции, эксперты говорят, что тоже ожидается подорожание. Это обусловлено тем, что с 1-го января вступил в силу закон о запрете продажи домашнего молока. Теперь на полках магазинов будут три сорта молока экстра-класса, высшего и первого. А что касается цен на сливочное масло, оно пока дешевеет. Однако продукт может вырасти в цене, в том числе из-за увеличения экспорта.

«Несмотря на рост цен в Украине и падения стоимости масла в Европе, у нас оно было на 20-30% дешевле, чем в ближайших нам европейских странах. Это означает, что потенциал для роста существует», - говорит председатель Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Эксперты ожидают, что с начала года подорожает также и хлеб. В 2017 году цены на него в среднем поднялись на 11%. Это уверяют специалисты, связано с ростом минимальной зарплаты украинцев, заложенной в госбюджете на этот год.

«Аналогичная тенденция наблюдалась в январе и феврале 2017 года, когда также росла «минималка». Тогда предприятия говорили, что у них выросла себестоимость производства, соответственно, они повышали цены на самые дешевые сорта хлеба», - добавляет председатель Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Цены на яйца в прошлом году стали стремительно расти. Какая ситуация будет в новом - только предположения.

«Если в одной торговой сети яйца появились дешевле, это значит, что начинается гонка за покупателем. Начнется демпинг, и мы будем видеть постепенное удешевление, возможно, гривен на 5», - рассказывает Алексей Дорошенко.

Также будут расти цены на алкоголь и сигареты. С нового года повысились ставки акцизов на табачные изделия. В 2018 году цены на сигареты вырастут на 30%, а в последующие шесть - ежегодно еще на 20%. Производителям алкогольных напитков ставки на акцизы в этом году не были увеличены, но как говорят эксперты, это не значит, что роста цен не будет.

«Могу сразу сказать, что в январе-феврале мы увидим сильный рост цен. Сейчас отложено давление на цены, поэтому в начале 2018 года цены вырастут почти на все продукты примерно на 4%. То есть половину годовой инфляции мы пройдем через два месяца - прогноз инфляции на этот год - 7%. Это обусловлено девальвацией гривны и ростом минимальной заработной платы», - сообщает председатель Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.