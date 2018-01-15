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15.01.2018  19:59   

В 2017 году около 10,5 тысячи харьковчан получили материальную помощь горсовета

По итогам письменных обращений 10 тыс. 476 харьковчанам в 2017 году была предоставлена материальная помощь на сумму более 52,1 млн грн.


// city.kharkov.ua

Об этом сообщается в информации о количестве и характере обращений граждан и юридических лиц, поступивших в Харьковский городской совет в 2017 году.

Всего за минувший год в исполнительный комитет Харьковского городского совета поступило более 51 тыс. письменных обращений, которые касались вопросов коммунального хозяйства, социальной защиты, земельных отношений и жилищной политики.

Согласно информации, в прошлом году жители города стали больше пользоваться электронным сервисом – на интернет-горячую линию городского головы поступило около 5,5 тыс. обращений, что на 796 больше, чем в 2016 году.

В прошлом году Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел девять выездных личных приемов граждан на предприятиях и в вузах города, на которых к городскому голове обратились 618 харьковчан. Кроме того, было решено более 2,4 тыс. вопросов, с которыми граждане обратились в общественные приемные городского головы, и 1,7 тыс. вопросов, поступивших на горячую линию городского головы.

Также за минувший год выполнены работы по 421,4 тыс. устных обращений и даны разъяснения на 451,5 тыс. вопросов, с которыми граждане обратились в информационно-диспетчерскую службу «15-62».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  горсовет, материальная помощь, харьков
 
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