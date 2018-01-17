17.01.2018 13:28

Харьковчане увеличивают суммы перечислений на поддержку армии

Жители Харьковщины в течение 2017 года перечислили в государственный бюджет 809,8 млн грн военного сбора.



// ГФС

В сравнении с прошлогодним периодом поступления сбора выросли на 223,9 млн грн (за 2016 собрано 585,9 млн грн).



В ГУ ГФС отмечают положительную и стабильную динамику поступлений налога на поддержку армии от представителей всех сфер экономики региона.



Если поступления первого месяца прошлого года составили 48,1 млн грн, то уже в феврале поступило 58,4 млн грн. Весной зафиксирована сумма поступлений в среднем 63 млн грн. Первый летний месяц принес в государственную казну 75,3 млн грн. А в декабре зафиксирован самый высокий показатель – 87,1 млн грн, что превысило прошлогодние поступления на 20,7 млн грн.



Среди районов нашего города, в которых обеспечено наибольшие суммы поступлений военного сбора, налоговики отметили Киевский – 123,6 млн грн, Шевченковский – 115,6 млн грн, Холодногорский – 90,5 млн грн и Основянский – 57,2 млн грн.



В Харьковской области лидируют Красноградский – почти 30,2 млн грн, Харьковский – 28,3 млн грн, Балаклейский – 21,3 млн грн и Дергачевский – 14,4 млн грн.



Всего за время, когда начал начисляться военный сбор в Украине (с августа 2014-го), плательщики Харьковщины успели пополнить бюджет почти на 2 миллиарда гривен.