18.01.2018 18:21

Харьков занял 4 место по использованию системы «Prozorro.Продажи»

Харьков занял четвертое место среди 18 городов Украины, которые эффективно используют электронную торговую систему «ProZorro.Продажи».



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте экономики и коммунального имущества, при расчете рейтинга учитывались реформаторский показатель и показатель экономической активности.

Напомним, 10 августа 2017 года Харьковский городской совет присоединился к Меморандуму о сотрудничестве в построении в Украине прозрачной и эффективной системы реализации объектов государственной собственности, имущества государственных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля государственной собственности превышает 50%, и объектов малой приватизации, подписанном 3 марта 2017 года Министерством экономического развития и торговли Украины и общественной организацией «Transparency International Ukraine».

20 сентября 2017 года на сессии Харьковского городского совета было принято решение «О продаже имущества территориальной громады г. Харькова с использованием электронной торговой системы «ProZorro.Продажи».