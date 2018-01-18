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18.01.2018  18:21   

Харьков занял 4 место по использованию системы «Prozorro.Продажи»

Харьков занял четвертое место среди 18 городов Украины, которые эффективно используют электронную торговую систему «ProZorro.Продажи».


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте экономики и коммунального имущества, при расчете рейтинга учитывались реформаторский показатель и показатель экономической активности.
 
Напомним, 10 августа 2017 года Харьковский городской совет присоединился к Меморандуму о сотрудничестве в построении в Украине прозрачной и эффективной системы реализации объектов государственной собственности, имущества государственных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля государственной собственности превышает 50%, и объектов малой приватизации, подписанном 3 марта 2017 года Министерством экономического развития и торговли Украины и общественной организацией «Transparency International Ukraine».
 
20 сентября 2017 года на сессии Харьковского городского совета было принято решение «О продаже имущества территориальной громады г. Харькова с использованием электронной торговой системы «ProZorro.Продажи».
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  рейтинг, продажи, харьков
 
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