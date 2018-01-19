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19.01.2018  12:41   

Около 600 харьковских семей воспользовались «теплыми кредитами» в 2017 году

567 кредитов в рамках реализации Программы частичного возмещения физическим лицам города Харькова процентов по кредитам на энергосбережение взяли жители Харькова в 2017 году.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте экономики и коммунального имущества, сумма компенсации из городского бюджета процентных ставок по кредитам на энергосбережение составила почти 500 тыс. грн. Всего с марта по декабрь 2017 года харьковчане взяли кредитов на сумму 11,4 млн грн.

По информации банков, участвующих в программе, денежные средства заемщики брали в основном на приобретение окон и балконных дверей, материалов и оборудования для теплоизоляции наружных стен, котлов и радиаторов.

Отметим, оформить «теплый кредит» можно до 2020 года. В этом году на возмещение процентов по кредитам из городского бюджета выделено 1,6 млн грн.

Напомним, программа частичного возмещения жителям Харькова процентов по кредитам на энергосбережение начала работать с марта 2017 года. Городским советом подписаны договоры о взаимодействии до 2020 года с «Укргазбанком», «Государственным Ощадным банком Украины», «Государственным экспортно-импортным банком Украины» и «ПриватБанком» о компенсации харьковчанам учетной ставки Нацбанка Украины. Узнать более подробную информацию об условиях получения кредитных средств можно в самих банках. Обязательное условие - человек, который оформляет кредит, должен быть прописан в Харькове, при этом он может проживать как в многоквартирном доме, так и в частном.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  теплый кредит, харьков
 
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