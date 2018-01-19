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19.01.2018  13:59   

Харьковчане – самые активные пользователи электронного кабинета плательщика

Харьковский регион занял 1-е место по использованию плательщиками сервиса «Электронный кабинет плательщика».


// ГФС

На 1 января 2018 года показатель предоставления налоговых деклараций, поданных с помощью электронных сервисов ДФС плательщиками территориальных органов ГУ ГФС в Харьковской области, достиг 73,8%.

В Главном управлении фискальной службы области напомнимают, что с помощью приватной части сервиса «Электронный кабинет плательщика», существует возможность подачи следующих документов в электронном виде:

- декларации об имущественном состоянии i доходы, в том числе гражданами и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность;

- для получения Информации о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов - в форме запроса о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов для заполнения налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах.

В этих случаях работа с электронным сервисом в личном кабинете осуществляется с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) - ключа, сгенерированного как для физического лица.

Источник:   ГФС
 Тэги:  гфс, электронный кабинет плательщика, харьков
 
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