19.01.2018 13:59

Харьковчане – самые активные пользователи электронного кабинета плательщика

Харьковский регион занял 1-е место по использованию плательщиками сервиса «Электронный кабинет плательщика».



// ГФС

На 1 января 2018 года показатель предоставления налоговых деклараций, поданных с помощью электронных сервисов ДФС плательщиками территориальных органов ГУ ГФС в Харьковской области, достиг 73,8%.



В Главном управлении фискальной службы области напомнимают, что с помощью приватной части сервиса «Электронный кабинет плательщика», существует возможность подачи следующих документов в электронном виде:



- декларации об имущественном состоянии i доходы, в том числе гражданами и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность;



- для получения Информации о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов - в форме запроса о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов для заполнения налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах.



В этих случаях работа с электронным сервисом в личном кабинете осуществляется с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) - ключа, сгенерированного как для физического лица.