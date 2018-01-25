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25.01.2018  16:56   

Больше четырех миллионов штрафов заплатили продавцы алкоголя и сигарет

В налоговой подвели итоги нарушений в сфере торговли подакцизными товарами за 2017 год.


// ГФС

В результате контрольно-проверочных мероприятий сотрдуники фискальной службы выявили 502 нарушения действующего законодательства и доначислилио финансовых санкций на сумму 4,4 миллиона гривен.

Самыми распространенными нарушениями, отметили в ГУ ГФС области, ясляются несоблюдение субъектами хозяйствования минимальных оптово-розничных цен на алкогольные напитки, превышение максимальных розничных цен на табачные изделия, осуществления продажи подакцизных товаров несовершеннолетним или в неустановленных действующим законодательством местах, безлицензионная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями, хранения алкогольной и табачной продукции в местах хранения, не внесенных в Единый государственный реестр, использование РРО, не указанного в лицензии на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и тому подобное.

На 1 января 2018 года на территории Харькова и области 2971 субъект хозяйствования осуществляет реализацию подакцизных товаров на основании 9776 действующих лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками (5511) и табачными изделиями (4265).

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, харьков
 
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