26.01.2018 19:20

Как закон о приватизации государственного и коммунального имущества может повлиять на местные бюджеты

Верховная Рада Украины приняла закон № 7066 «О приватизации государственного и коммунального имущества». «За» проголосовали 266 народных депутатов.



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Специалисты отмечают, новации для страны, особенно в разрезе реформы местного самоуправления, принесут много положительного.

«Государство, если продает имущество, получает дивиденды,- это денежные средства. Территориальная громада получает себе инвестора. Если же объект приватизации находится на территории территориальной громады и инвестор вкладывает деньги, увеличивает рабочие места, территориальная громада получает бюджет развития: подоходный налог, получает экологический сбор, так же получает себе инвестора, который будет развивать инфраструктуру населенного пункта. Большие дивиденды. Если этот закон будет реализован, то это достаточно хорошее будет подспорье местным территориальным громадам при формировании бюджета», - сообщает специалист в области права Сергей Гладкоскок.

Когда предприятия будут в частных руках, то их ждет полная модернизация. Обновление оборудования, что в большинстве случаев сейчас уже устаревшее. В законе также четко прописано, что все торги будут открытыми. Не имеют права в них участвовать только инвесторы стран-агрессоров. Для всех остальных, как европейских, так и американских, зеленый свет.

«Закон о приватизации создает условия, когда действительно все буде прозрачно. Кто, что покупает и за какие деньги. То есть уходит эпоха вещей, связанных с тем, что непонятно кто за что купил, как искусственно обанкротил, а потом за 3 копейки все это приобрел. Задача государства это установка правил игры, соответственно и как раз вот эти правила игры, они на сегодняшний момент установлены гораздо четче, понятнее», - говорит экономист Сергей Беренда.

Что самое главное, говорят специалисты, согласно закону инвесторы будут застрахованы от банкротства со стороны кредиторов. В законе прописано, что запрещается увольнять рабочих и отдавать в частные руки государственные медучреждения и учебные заведения. Все остальное на усмотрение Кабмина, Фонда госимущества и местных советов. По прогнозам экспертов, если закон будет реализован в ближайшее время, то на украинские предприятия ждет новое дыхание.

«Если же наши политики примут решение на развитие, экономическое развитие нашей страны, и данные законы будут способствовать этому. Я оптимист, я хочу надеется, что у нас Украина расцветет. Если зайдут инвесторы, и инвесторы будут вкладывать средства у нас и не будут сокращать рабочие места. Я думаю, что через 10 лет мы будем достаточно, европейским государством, с европейскими ценностями, с европейскими зарплатами», - рассказывает специалист в области права Сергей Гладкоскок.

Старт этого закона положен только парламентариями, его должен подписать еще Президент. Чтобы все работало как часы, говорят эксперты в области права, Верховная рада должна принять еще ряд подзаконных актов и назначить главного регулятора, который будет следить за законностью приватизации государственного и коммунального имущества.