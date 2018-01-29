29.01.2018 14:57

Крупный бизнес уплатил в местный бюджет 1,2 миллиарда гривен налогов

От предприятий, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, в течение 2017 года в местный бюджет поступило 1,2 млрд грн налогов.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в управлении, по сравнению с 2016 годом уровень уплаты в местную казну возрос на 182,7 млн грн, или почти на 18%.



Так, в местный бюджет за год поступило:



- 788 млн грн налога на доходы физических лиц, что 20,2% больше;



- 267,4 млн грн земельного налога, что на 33% больше;



- 126,2 млн грн налога на прибыль предприятий в части, которая платится в местный бюджет.



В декабре 2017 года от крупных предприятий в местный бюджет перечислено 109,3 млн грн платежей, из них - 87,3 млн грн налога на доходы физических лиц, 19,3 млн грн земельного налога и прочее.



Как отметили в управлении, наиболее весомый вклад в местную казну обеспечили ООО «Плариум Юкрейн», КП «Харьковские тепловые сети», АК «Харьковоблэнерго», ПАО «Турбоатом», Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, ГП «Завод «Электротяжмаш», ПАО «Свет шахтера».