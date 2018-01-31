31.01.2018 16:30

Первая тысяча жителей Харьковщины задекларировала доходы за прошлый год

Прошел месяц с начала Кампании декларирования доходов граждан, полученных в 2017 году. И уже есть первые результаты.



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По состоянию на 31 января текущего года первая тысяча жителей Харькова и области уже задекларировали свои доходы. Общая сумма доходов, указанной в их декларациях - 58,4 миллиона гривен. При этом дополнительно к уплате в бюджет начислено: налога на доходы с физических лиц - 1,6 млн грн, военного сбора - 0,4 млн грн.



Из общего количества декларантов, 158 граждан предоставили декларацию с целью воспользоваться правом на налоговую скидку. Им из бюджета будет возвращено 0,4 млн грн.



В ГФС напоминают, что Кампания декларирования доходов граждан продлится еще три месяца.