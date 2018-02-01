01.02.2018 14:32

Местные бюджеты Харьковщины получили более миллиарда гривен налогов и сборов

За январь 2018 году в местные бюджеты области поступило 1032,7 миллионов гривен, что на 28,0% или на 226,2 млн грн больше прошлогоднего показателя.



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Индикативный показатель ГФС Украины выполнен на 111,9%, дополнительно получено 109,400 млн грн, отмелили в главном управлении фискальной службы.



Основным источником поступления в местные бюджеты стал налог на доходы физических лиц. За январь его фактически поступило 574,1 млн грн (плюс в сравнении с прошлым годом – 156,2 млн грн).



Кроме того, в бюджеты местных общин в течение января поступило: единого налога - 256,7 млн.грн. (+71,6 млн грн.), земельного налога и арендной платы - 108,7 млн грн (+11,9 млн грн) и акцизного налога - 36,2 млн грн тому подобное.