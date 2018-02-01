Главная Новости Экономика и промышленность Местные бюджеты Харьковщины получили более миллиарда гривен налогов и сборов
01.02.2018  14:32   

Местные бюджеты Харьковщины получили более миллиарда гривен налогов и сборов

За январь 2018 году в местные бюджеты области поступило 1032,7 миллионов гривен, что на 28,0% или на 226,2 млн грн больше прошлогоднего показателя.


// Facebook

Индикативный показатель ГФС Украины выполнен на 111,9%, дополнительно получено 109,400 млн грн, отмелили в главном управлении фискальной службы.

Основным источником поступления в местные бюджеты стал налог на доходы физических лиц. За январь его фактически поступило 574,1 млн грн (плюс в сравнении с прошлым годом – 156,2 млн грн).

Кроме того, в бюджеты местных общин в течение января поступило: единого налога - 256,7 млн.грн. (+71,6 млн грн.), земельного налога и арендной платы - 108,7 млн грн  (+11,9 млн грн) и акцизного налога - 36,2 млн грн тому подобное.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  налог, гфс, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.12 Экономика и промышленность Налоговики назвали верный признак роста зарплат 18.12 Экономика и промышленность Крупные предприятия уплатили в местный бюджет более миллиарда гривен налогов 23.11 Экономика и промышленность Харьковчане отдают больше денег на поддержку армии
 
 

Видео

В Харькове бесплатный проезд обеспечат ветеранам МВД, Вооруженных Сил, СБУ, а также лицам с инвалидностью ІІІ группы
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 