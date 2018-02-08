Харьковская таможня пересчислила в казну почти миллиард гривен

В январе Харьковская таможня ГФС перечислила в Государственный бюджет Украины более 974 миллионов гривен, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
С начала года таможней оформлено 7796 таможенных декларации, из них 99,96% - электронные таможенные декларации.
Сохраняется тенденция к уменьшению времени таможенного оформления, средний общее время оформления товаров в января 2018 года составляет 1 час 49 минут.
Через таможенную границу Украины пропущено 2687 тысяч тонн грузов, более 173 тысяч транспортных средств и более 359 тысяч граждан.
Наблюдается положительная динамика показателя использования «единого окна» при таможенном оформлении товаров и транспортных средств. Относительное количество оформленных заявок от количества таможенных деклараций при таможенном оформлении товаров по принципу «единого окна» в январе составила 41,4%.
В январе таможней принято 211 дел о нарушении таможенных правил, что на 115 дел больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года рассмотрено 136 дел о нарушении таможенных правил, по которым наложено штрафов на сумму 2 миллиона 63 тысяч гривен, взыскано штрафов на сумму 554 тысяч гривен.
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Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Туман, видимость 200-500 м, гололед. Во второй половине дня возможны небольшие осадки.
О погоде на ближайшие дни наши предки в этот день гадали на горохе.
влажн.:
давл.:
ветер: