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08.02.2018  16:03   

Харьковская таможня пересчислила в казну почти миллиард гривен

В январе Харьковская таможня ГФС перечислила в Государственный бюджет Украины более 974 миллионов гривен, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.


// ГФС

С начала года таможней оформлено 7796 таможенных декларации, из них 99,96% - электронные таможенные декларации.

Сохраняется тенденция к уменьшению времени таможенного оформления, средний общее время оформления товаров в января 2018 года составляет 1 час 49 минут.

Через таможенную границу Украины пропущено 2687 тысяч тонн грузов, более 173 тысяч транспортных средств и более 359 тысяч граждан.

Наблюдается положительная динамика показателя использования «единого окна» при таможенном оформлении товаров и транспортных средств. Относительное количество оформленных заявок от количества таможенных деклараций при таможенном оформлении товаров по принципу «единого окна» в январе составила 41,4%.

В январе таможней принято 211 дел о нарушении таможенных правил, что на 115 дел больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года рассмотрено 136 дел о нарушении таможенных правил, по которым наложено штрафов на сумму 2 миллиона 63 тысяч гривен, взыскано штрафов на сумму 554 тысяч гривен.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  таможня, налоги, гфс, харьков
 
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