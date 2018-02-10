10.02.2018 13:34

Бензин в Украине может подешеветь

В Украине, возможно, подешевеют бензин и дизтопливо. И хотя премьер-министр Украины заявил, что тенденция по снижению цен на горючее не заметна. Но эксперты нефтяного рынка находят тому подтверждение, приводя факты.



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И хотя такие новости являются необычными для нефтяного рынка, и все же на снижение цены можно рассчитывать. По крайней мере эксперт нефтяного рынка Сергей Куюн приводит аргументы.



Титр Сергей Куюн, эксперт рынка нефтепродуктов:

«За последние две недели произошли очень серьезные изменения. Цены на нефть откатились до 68-67 долларов за баррель. И кроме того (СКЛ) укрепилась гривна по отношению к доллару, достаточно серьезно и к евро. Поэтому все эти изменения создают почву для снижения цен на бензин и дизтопливо где-то на 50-70 коп./л уже во второй декаде февраля. А к третьей декаде, если сохранится такая благоприятная ситуация, еще на такую же величину, то есть на 50-70 коп./л».



То есть если зафиксируются такие показатели по валюты, то к концу февраля цена снизится на гривну-полторы. Но делать прогнозы на более длительный период Сергей Куюн не берется. Ведь, говорит, ситуация с курсом доллара в Украине, а также цена на нефть нестабильна. В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что рост цен должен быть обоснованным.



«Никто не говорит, что надо работать в убыток, но сверхприбылей также быть не должно. Цены не могут постоянно расти, надо утолить аппетиты у тех, кто их имеет», – заявил Гройсман.



Такое заявление глава правительства сделал комментирующие правительственные меры по изучению ситуации на рынке нефтепродуктов. И добавил, что ждет результатов проверки компаний - оптовиков, работающих на этом рынке. Ведь еще в начале февраля Владимир Гройсман дал поручение ДФС и антимонопольному комитету проанализировать ситуацию.