Главная Новости Экономика и промышленность Харьковчане перечислили на социальные нужды почти 900 миллонов гривен
12.02.2018  13:31   

Харьковчане перечислили на социальные нужды почти 900 миллонов гривен

В течение первого месяца года плательщики региона уплатили 873,3 миллионов гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.


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Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 219 млн грн. Доведенный индикативный показатель выполнен на 125,0%.

Так, от юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которые используют наемный труд, поступило более 765,8 млн грн (или 87,0%), из которых 339,8 млн грн оплачено бюджетными учреждениями.

В то же время от физических лиц-предпринимателей поступило более 107,5 млн грн единого взноса.

Источник:   ГФС
 Тэги:  налоги, гфс, есв, харьков
 
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