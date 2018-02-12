Харьковчане перечислили на социальные нужды почти 900 миллонов гривен

В течение первого месяца года плательщики региона уплатили 873,3 миллионов гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 219 млн грн. Доведенный индикативный показатель выполнен на 125,0%.
Так, от юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которые используют наемный труд, поступило более 765,8 млн грн (или 87,0%), из которых 339,8 млн грн оплачено бюджетными учреждениями.
В то же время от физических лиц-предпринимателей поступило более 107,5 млн грн единого взноса.
На первый план выйдет стремление к порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Существенных осадков синоптики не обещают.
С 12 по 18 февраля продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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