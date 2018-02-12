12.02.2018 13:31

Харьковчане перечислили на социальные нужды почти 900 миллонов гривен

В течение первого месяца года плательщики региона уплатили 873,3 миллионов гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.



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Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 219 млн грн. Доведенный индикативный показатель выполнен на 125,0%.



Так, от юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которые используют наемный труд, поступило более 765,8 млн грн (или 87,0%), из которых 339,8 млн грн оплачено бюджетными учреждениями.



В то же время от физических лиц-предпринимателей поступило более 107,5 млн грн единого взноса.