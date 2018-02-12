12.02.2018 19:57

В Кабмине увидели снижение уровня теневой экономики

Министерство экономического развития и торговли подсчитало, что уровень теневой экономики снизился на 3 п.п. до 33% по итогам января-сентября 2017 года.



В Кабмине увидели снижение уровня теневой экономики



По итогам января-сентября 2017 года уровень теневой экономики снизился до 33% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли, пишет Корреспондент.

По предварительным расчетам министерства, в январе-сентябре 2017 года уровень теневой экономики составил 33% от официального ВВП, что на 3 п.п. меньше показателя 9 месяцев 2016 года.

Детенизация экономики по итогам 9 месяцев 2017 года стала отражением продолжения процессов посткризисной стабилизации экономики, для которых характерно поддержание умеренных темпов роста производства в ответ на расширение как внутреннего, так и внешнего спроса, сохранение в целом курсовой стабильности и умеренных темпов инфляции, а также улучшением ожиданий бизнеса и населения.

В то же время динамика детенизации сдерживается нерешенными проблемами, которые негативно сказываются на развитии экономики страны в целом.

Это, в частности, низкое доверие к институтам власти; сохранение значительных вызовов стабильности финансовой системы страны; наличие не подконтрольных власти территорий, образованных в ходе военной агрессии на территории страны.

Показатель уровня теневой экономики, рассчитанный по методу убыточности предприятий, по итогам 9 месяцев 2017 года составил 22% от объема официального ВВП, что на 3 п.п. меньше, чем в соответствующем периоде 2016 года.

Наибольший уровень теневой экономики традиционно показал метод "затраты населения - розничный товарооборот" - 48% от объема официального ВВП.

В то же время по сравнению с показателем 9 месяцев 2016 года он уменьшился на 3 п.п., что обусловлено ростом объема продаж населению потребительских товаров в легальном секторе большими темпами (на 5,8% по сравнению с объемом 9 месяцев 2017 года), по сравнению с объемом скорректированных денежных расходов населения на приобретение потребительских товаров ("+" 3,8% в соответствии).