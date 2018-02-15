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15.02.2018  12:17   

Харьковчане помогли армии на 60 миллионов гривен

Поступление военного сбора в бюджет от жителей Харьковщины составили 59,8 миллионов грн. Указанную сумму жители региона заплатили в январе текущего года.


Харьковчане помогли армии на 60 миллионов гривен

Как сообщали в пресс-службе ГФС, сумма в военного сбора выросла на 11,7 млн грн (за январь 2017 собрали 48,1 млн грн).

Напомним, что военный сбор взимается с доходов, которые в соответствии с налоговым законодательством облагаются налогом на доходы физических лиц. В частности, к таким доходам относятся заработная плата, пассивные доходы (роялти, дивиденды, страховые выплаты и т.д.), выигрыши в лотерею, плата за предоставление имущества в аренду и другие.

За прошлый год жители Харьковщины оплатили на помощь армии почти 810 млн грн. 

Источник:   ГФС
 Тэги:  налоги, армия, харьков, помощь
 
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