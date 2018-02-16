16.02.2018 18:55

Сколько денег заробитчане прислали домой на Харьковщину

Национальный банк Украины предоставил информацию об объемах переводов физических лиц в иностранной валюте из стран ЕС в регионы Украины за три года (2014-2016 гг.).



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Согласно отчету, за три года поступления переводов только возросли. Это, в частности, является свидетельством того, что все больше украинских выезжает за границу на заработки, пишет «Слободской край».

Так, если в 2014-м из 28 стран ЕС в Харьковскую область перевели 9,4 млн долл. США, то уже в 2016-м этот показатель вырос до 54 млн долл. США. Всего за три года сумма переводов достигла 117,3 млн долл. США.



В тройке стран, откуда больше всего пересылают деньги жителям области – Франция, Великобритания и Германия.



Всего за 2014-2016 переводы в Харьковскую область составили:



Франция – 36,6 млн долл. США



Великобритания – 20,4 млн долл. США



Германия – 12,4 млн долл. США



Ирландия – 6,7 млн долл. США



Швейцария – 5,9 млн долл. США



Италия – 5,7 млн долл. США



Латвия – 3,9 млн долл. США



Мальта – 3,4 млн долл. США



Польша – 3,2 млн долл. США



Нидерланды – 2,7 млн долл. США



Испания – 2,2 млн долл. США



Греция – 2,1 млн долл. США



Австрия – 2 млн долл. США



Бельгия – 1,6 млн долл. США



Швеция – 1,3 млн долл. США



Чехия – 1,1 млн долл. США



Дания – 1 млн долл. США



Литва – 885 тыс. долл. США



Финляндия – 849 тыс. долл. США



Эстония – 767 тыс. долл. США



Словакия – 764 тыс. долл. США



Венгрия – 492 тыс. долл. США



Португалия – 461 тыс. США



Болгария – 452 тыс. долл. США



Румыния – 223 тыс. долл. США



Словения – 115 тыс. долл. США



Монако – 102 тыс. долл. США



Хорватия – 50 тыс. долл. США