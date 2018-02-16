Сколько денег заробитчане прислали домой на Харьковщину

Национальный банк Украины предоставил информацию об объемах переводов физических лиц в иностранной валюте из стран ЕС в регионы Украины за три года (2014-2016 гг.).
Согласно отчету, за три года поступления переводов только возросли. Это, в частности, является свидетельством того, что все больше украинских выезжает за границу на заработки, пишет «Слободской край».
Так, если в 2014-м из 28 стран ЕС в Харьковскую область перевели 9,4 млн долл. США, то уже в 2016-м этот показатель вырос до 54 млн долл. США. Всего за три года сумма переводов достигла 117,3 млн долл. США.
В тройке стран, откуда больше всего пересылают деньги жителям области – Франция, Великобритания и Германия.
Всего за 2014-2016 переводы в Харьковскую область составили:
Франция – 36,6 млн долл. США
Великобритания – 20,4 млн долл. США
Германия – 12,4 млн долл. США
Ирландия – 6,7 млн долл. США
Швейцария – 5,9 млн долл. США
Италия – 5,7 млн долл. США
Латвия – 3,9 млн долл. США
Мальта – 3,4 млн долл. США
Польша – 3,2 млн долл. США
Нидерланды – 2,7 млн долл. США
Испания – 2,2 млн долл. США
Греция – 2,1 млн долл. США
Австрия – 2 млн долл. США
Бельгия – 1,6 млн долл. США
Швеция – 1,3 млн долл. США
Чехия – 1,1 млн долл. США
Дания – 1 млн долл. США
Литва – 885 тыс. долл. США
Финляндия – 849 тыс. долл. США
Эстония – 767 тыс. долл. США
Словакия – 764 тыс. долл. США
Венгрия – 492 тыс. долл. США
Португалия – 461 тыс. США
Болгария – 452 тыс. долл. США
Румыния – 223 тыс. долл. США
Словения – 115 тыс. долл. США
Монако – 102 тыс. долл. США
Хорватия – 50 тыс. долл. США
Постарайтесь посвятить день трудовым подвигам: самое время разгрести рабочие завалы. А вот в общении с коллегами вас могут ждать не самые приятные моменты.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. С утра ожидается мелкий мокрый снег. После обеда он временно прекратится, а вечером пойдет снова.
Новый год по китайскому календарю наступит 16 февраля 2018 года, а закончится 4 февраля 2019 года.
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