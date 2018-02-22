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22.02.2018  17:18   

На ремонт школ в Харьковской области выделили более 58 млн грн

Эти средства выделяют для проведения энергоэффективных мероприятий в 6 школах области.


Колорит Строй
Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.
 
Учебные заведения, которые ожидает реконструкция, определили члены комиссии по оценке и обеспечению проведения предварительного конкурсного отбора инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые могут реализоваться за счет средств ГФРР. Заседание комиссии прошло 22 февраля в ХОГА.
 
Как отметил заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко, в этом году средства направят на утепление фасадов, ремонт кровель школ и благоустройство территорий. В следующем году проведут внутренние работы и закупят необходимое оборудование.
 
Так, ГФРР профинансирует такие проекты:
- 9 млн выделено на капитальный ремонт Алексеевского УВК в селе Алексеевка Первомайского района;
- 11,2 млн – на капитальный ремонт здания лицея №1 в Змиеве;
- 8 млн – на проведение капремонта Краснопавловской ООШ I-III ст. Лозовского района (пгт Краснопавловка);
- 9,7 млн –на  капитальный ремонт Барвенковской ООШ I-III ст. №1;
- 7 млн – на капремонт помещения и благоустройство Балаклейской ООШ I-III №6, которая пострадала во время ЧС на 65-м военном арсенале;
- более 13,7 млн – на реконструкцию ООШ I-III ст. в селе Пархомовка Краснокутского района.
 
Всего на реализацию проектов в сфере образования из ГФРР будет выделено 58 млн 607 тыс. грн.
 
Заместитель начальника Управления по вопросам развития транспортной инфраструктуры, торговли и финансовых ресурсов Департамента экономики и международных отношений ХОГА Ольга Шамаева напомнила, что всего на реализацию инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые могут финансироваться из ГФРР, Харьковской области выделили 305 млн грн.
 
По условиям Минрегиона, на проекты, направленные на развитие энергоэффективности государственных коммунальных учебных и медицинских учреждений в области, должно направляться не менее 10% средств ГФРР. Столько же процентов будет потрачено на развитие спортивных проектов.
 
«Продлен до 5 мая конкурсный отбор проектов по внедрению энергоэффективных мероприятий в учреждениях здравоохранения, которые могут финансироваться за счет средств ГФРР. После того, как будут рассмотрены эти проекты, мы сможем сформировать общий перечень на всю выделенную суму», - сказала Ольга Шамаева.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  ремонт, средства. харьков
 
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