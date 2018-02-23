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23.02.2018  16:03   

Новопокровский КХП приостановит работу из-за отсутствия вагонов

Предприятие из ТОП-10 производителей муки может остановиться.


// wikimapia.org

В ближайшее время «Новопокровский комбинат хлебопродуктов» может приостановить свою работу из-за отсутствия вагонов.

Об этом в эксклюзивном комментарии Latifundist.com заявили на предприятии.

В «Новопокровском КХП» отмечают, что предприятию для бесперебойной работы необходимо более 100 вагонов в месяц. Здесь работают с более чем 10 крупными международными компаниями.

«Длительное время нам просто не направляют вагоны-зерновозы. В результате наше предприятие просто в патовой ситуации — силосы, бункеры, все забито. И если в ближайшие дни ничего не прояснится, то наше государственное предприятие-переработчик просто вынуждено будет остановиться», — комментируют в компании нынешнюю ситуацию.

С «Новопокровским КХП» работает три и более экспедиторов одновременно.

«В течение последних 2-3 недель ощущается острая нехватка вагонов-зерновозов. Наше предприятие вполне может отгружать от 16 до 24 вагонов в сутки», — отмечают в комбинате хлебопродуктов.

Источник:   Latifundist.com
 Тэги:  новопокровский кпх, харьков
 
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