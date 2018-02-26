26.02.2018 14:46

Как будет производиться перерасчет пенсий военным

Постановление № 103 «О пересчете пенсий лицам, которые уволены с военной службы, и некоторым другим категориям лиц» было принято 21 февраля 2018 года на заседании правительства.



kharkivoda

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Так, согласно части 4 статьи 63 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» выплата перечисленных в соответствии с пунктом 1 постановления № 103 повышенных пенсий (с учетом доплат до прежнего размера пенсий, повышений, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством (кроме повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, определенных законом) будет проводиться с 1 января 2018 г. в следующих размерах:

- с 1 января 2018 г. – 50%;

- с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. – 75%;

- с 1 января 2020 г. – 100% суммы повышения пенсии, определенного по состоянию на 1 марта 2018 года.

Пересчитают с 1 января 2016 г. пенсии, назначенные согласно закону, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел (милиции) по приравненной должностью с размера денежного довольствия полицейского, учитывая соответствующие оклады по должности, специальному званию, процентную надбавку за выслугу лет, ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (надбавки, доплаты, повышения) и премии в размерах, установленных законодательством, с которого был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, за январь 2016 г. согласно постановлению Кабинета министров Украины от 11 ноября 2015 г. № 988 «О денежном обеспечении полицейских Национальной полиции» (Официальный вестник Украины, 2015 г., № 96, ст. 3281). Размер премии определяется в средних размерах, фактически выплаченных по соответствующей должности (должностям) полицейского за январь 2016 года.

Выплату перечисленных согласно абзаца первого настоящего пункта пенсий (с учетом доплат до прежнего размера пенсий, повышений, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством (кроме повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, определенных законом) лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел (милиции) проводить с 1 января 2018 года. Сумма перечисленных для выплаты пенсий за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2017 г. вычисляется органами Пенсионного фонда Украины по состоянию на 1 января 2018 г. и выплачивается после выделения средств на их финансирование из государственного бюджета в следующем порядке:

- с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. - ежемесячно отдельной суммой в размере 50% разницы между месячным размером повышенной пенсии, рассчитанной согласно абзацу первому этого пункта, и месячным размером получаемой лицом пенсии за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2017 года;

- с 1 января 2020 г. - ежемесячно отдельной суммой в размере 100% разницы между месячным размером повышенной пенсии, рассчитанной согласно абзацу первому этого пункта, и месячным размером получаемой лицом пенсии за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2017 г. и до обеспечения полной выплаты рассчитанной суммы.

В случае, когда в результате перерасчета пенсий, предусмотренного этим постановлением, размеры пенсий уволенным со службы военнослужащим, лицам, которые имеют право на пенсию в соответствии с законом, являются более низкими, сохраняются размеры ранее назначенных пенсий.

Перерасчет пенсий лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел (милиции) в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления производится на основании справок о размерах денежного обеспечения, поданных Министерством внутренних дел органам Пенсионного фонда Украины до вступления в силу этим постановлением, или справок, дополнительно оформленных и представленных в соответствии с Порядком проведения перерасчета пенсий, назначенных согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 13 февраля 2008 г., № 45 (Официальный вестник Украины, 2008 г., № 12, ст. 301).