26.02.2018 15:54

С предприятий-должников взыскали недоплаченные налоги

В фискальной службе рассказали, сколько денег поступило в бюджет.



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В январе по отработке налогового долга предприятий-должников поступления в сводный бюджет составили 25,8 млн грн, что на 9,1 млн грн больше, чем в январе прошлого года.



Почти вдвое по сравнению с прошлогодними увеличились поступления за счет проведения мероприятий по отработке задолженности по ЕСВ, которые в январе составили 16,0 млн гривен.



Кроме того, от реализации залогового имущества в бюджет в 2017 году взыскано 28,6 млн грн, что в 6 раз больше результата 2016 года.



В Главном управлении ГФС области отмечают, что работа с плательщиками, имеющими налоговый долг, находится под особым контролем. Ведь это поступления в государственный и местный бюджеты. Это те средства, местные общины могли бы потратить на запланированные важные социальные и экономические проекты.