С предприятий-должников взыскали недоплаченные налоги

В фискальной службе рассказали, сколько денег поступило в бюджет.
В январе по отработке налогового долга предприятий-должников поступления в сводный бюджет составили 25,8 млн грн, что на 9,1 млн грн больше, чем в январе прошлого года.
Почти вдвое по сравнению с прошлогодними увеличились поступления за счет проведения мероприятий по отработке задолженности по ЕСВ, которые в январе составили 16,0 млн гривен.
Кроме того, от реализации залогового имущества в бюджет в 2017 году взыскано 28,6 млн грн, что в 6 раз больше результата 2016 года.
В Главном управлении ГФС области отмечают, что работа с плательщиками, имеющими налоговый долг, находится под особым контролем. Ведь это поступления в государственный и местный бюджеты. Это те средства, местные общины могли бы потратить на запланированные важные социальные и экономические проекты.
Если вы хотите, чтобы день прошел позитивно, постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.
Утром и вечером небо затянет облаками, днем может выглянуть солнце. Без осадков. На дорогах гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
влажн.:
давл.:
ветер: