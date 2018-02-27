На Харьковщине сокращается количество предприятий - должников по заработной плате

Во время заседания областной комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежному обеспечению), пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага отметил, что с начала года в области сохраняется положительная динамика по сокращению количества предприятий - должников по заработной плате.
Неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться эффективными. Воспользуйтесь шансом впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается мелкий снег, вечером возможна метель.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
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