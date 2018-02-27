27.02.2018 12:45

На Харьковщине сокращается количество предприятий - должников по заработной плате

Во время заседания областной комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежному обеспечению), пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага отметил, что с начала года в области сохраняется положительная динамика по сокращению количества предприятий - должников по заработной плате.



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Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

«В прошлом году их количество сократилось с 98 до 64. По состоянию на 26 февраля этого года имеют долги 56 предприятий. Не удается достичь положительной динамики сокращения долга на предприятиях государственной формы собственности. Областная государственная администрация направила письма в центральные органы власти, которым они подчинены, с целью принятия действенных мер по погашению долгов», - сказал Юрий Шпарага.

По итогам заседания определены первоочередные меры, направленные на ликвидацию задолженности. Руководители предприятий определили сроки ликвидации долгов.