01.03.2018 19:58

За январь-февраль в бюджет Харькова поступило 2,7 миллиарда гривен доходов

За январь-февраль 2018 года в бюджет города Харькова, по оперативным данным, поступило 2 млрд 797,1 млн грн доходов.



city.kharkov.ua

В Департаменте бюджета и финансов сообщили, что финансовые ресурсы бюджета города по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились в 1,1 раза.

При этом в бюджет поступило:

- налога на доходы физических лиц – 722,9 млн грн;

- единого налога – 373,0 млн грн;

- платы за землю – 165,0 млн грн;

- акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров – 47,0 млн грн;

- налога на недвижимое имущество – 37,8 млн грн;

- собственных поступлений бюджетных учреждений – 50,0 млн грн.

Также из государственного бюджета Украины в бюджет города Харькова получено 1329,9 млн грн межбюджетных трансфертов, из них субвенций на предоставление льгот и субсидий населению – 712,2 млн грн, на выплату помощи семьям с детьми – 209,9 млн грн, образовательной субвенции – 167,6 млн грн, медицинской – 229,2 млн грн, на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний – 5,2 млн грн, а также дотации на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога – 5,8 млн грн.

Расходы бюджета города Харькова за два месяца 2018 года возросли в 1,2 раза и составили 2334,5 млн грн.

Бюджетные средства были направлены:

- на финансирование социально-культурной сферы - 1757 млн грн;

- жилищно-коммунального и дорожного хозяйства - 393,8 млн грн;

- обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта - 36,5 млн грн.