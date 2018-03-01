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01.03.2018  19:58   

За январь-февраль в бюджет Харькова поступило 2,7 миллиарда гривен доходов

За январь-февраль 2018 года в бюджет города Харькова, по оперативным данным, поступило 2 млрд 797,1 млн грн доходов.


city.kharkov.ua
В Департаменте бюджета и финансов сообщили, что финансовые ресурсы бюджета города по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились в 1,1 раза.
 
При этом в бюджет поступило:
 
- налога на доходы физических лиц – 722,9 млн грн;
- единого налога – 373,0 млн грн;
- платы за землю – 165,0 млн грн;
- акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров – 47,0 млн грн;
- налога на недвижимое имущество – 37,8 млн грн;
- собственных поступлений бюджетных учреждений – 50,0 млн грн.
 
Также из государственного бюджета Украины в бюджет города Харькова получено 1329,9 млн грн межбюджетных трансфертов, из них субвенций на предоставление льгот и субсидий населению – 712,2 млн грн, на выплату помощи семьям с детьми – 209,9 млн грн, образовательной субвенции – 167,6 млн грн, медицинской – 229,2 млн грн, на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных  заболеваний – 5,2 млн грн, а также дотации на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога – 5,8 млн грн.
 
Расходы бюджета города Харькова за два месяца 2018 года возросли в 1,2 раза и составили 2334,5 млн грн.
 
Бюджетные средства были направлены: 
 
- на финансирование социально-культурной сферы - 1757 млн грн;
- жилищно-коммунального и дорожного хозяйства - 393,8 млн грн;
- обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта - 36,5 млн грн.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  бюджет, доход, харьков
 
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