02.03.2018 15:31

Жители Харьковщины перечислили в местные бюджеты более двух миллиардов гривен

В течение января-февраля в местную казну региона поступило 2 миллиарда 167 миллионов 100 тысяч гривен.



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В Главном управлении ГФС в Харьковской области проинформировали, что поступления превысили прошлогодний показатель на 431,1 миллиона гривен. Местные общины получили дополнительно 92,0 млн грн.



Кроме того, в ГУ ГФС области рассказали, какими налогами наполняются местные бюджеты.



Основным источником поступления в местный бюджет является налог на доходы физических лиц. Его поступления с начала года составили 1,2 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го обеспечен прирост на 294,0 млн гривен.



Единого налога поступило 534,0 млн грн. Сумма поступлений увеличилась на 118,0 млн грн.



Земельного налога и арендной платы в течение января-февраля поступило 225,0 млн грн, что больше прошлого года на 20,4 млн грн.

Акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров – почти 60 млн гривен.