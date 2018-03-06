06.03.2018 18:40

В Дергачах рядом с будущим мусороперерабатывающих комплексом уже бурят скважины для сбора биогаза

На месте будущего мусороперерабатывающего комплекса вот уже полгода продолжаются подготовительные работы. Рядом, на старом, законсервированном еще в 2006 году, полигоне - спецтехника. Как раз именно здесь подрядчики бурят скважины, благодаря которым впоследствии с полигона будут собирать биогаз.



В Дергачах рядом с будущим мусороперерабатывающих комплексом уже бурят скважины для сбора биогаза



Денис Куцый, консультант проекта:

На сегодняшний день мы уже пробурили около 9-ти скважин. Сейчас идет монтаж 9-й скважины. Всего на данном участке предполагается пробурить 17 скважин, которые будут обвязаны общей сетью трубопровода. И, соответственно, по всем этим трубопроводам будет транспортироваться на площадку утилизации. Как раз первым этапом нашей работы будет оценка более или менее объективных данных того запаса, который на сегодняшний день находиться в теле полигона.

Все работы по бурению скважин на законсервированном полигоне настроены завершить уже в ближайшее время. Подобные 9 тестовых скважин планируют пробурить еще и на рабочем полигоне напротив. Следовательно, говорят строители, все объединится в единую сеть сбора и транспортировки биогаза. Как только эксперты получат данные по запасам газа на полигонах, станут к монтажу спецоборудования, которое будет перерабатывать газ на электроэнергию.

Денис Куцый, консультант проекта:

Согласно предварительным расчетам, мы планируем получить на старой и на новой части полигона, который сейчас эксплуатируется порядка 1 кубометров газа в час. Которого хватит или будет достаточно для эксплуатации двигателя внутреннего сгорания электрической мощностью 2 мегаватт. Соответственно, произведенная электроэнергия будет подаваться в электрическую сеть.

По поводу нового мусороперерабатывающего комплекса, то на месте его строительства работы ведутся согласно графику. Не за горами, говорят подрядчики, и старт возведению самого производственного комплекса.

Александр Панченко, заместитель директора по техническим вопросам генерального подрядчика:

На весну наши планы продолжать выемку грунта, готовить карты под будущий полигон. То есть это основная задача. Вторая задача - начинать строительство непосредственно самого комплекса по переработке. Интенсивные работы по фундаментным работам, по непосредственно монтажу оборудования будут где-то с апреля месяца.

По словам Александра Панченко, сейчас уже начало прибывать в Харьков и именно импортное оборудование. Иными словами, Харьков приближается к старту строительства.

Александр Панченко, заместитель директора по техническим вопросам генерального подрядчика:

Оборудование, это сортировочная линия, которая будет сортировать мусор, который прибывает на полигон, отбирать бумагу, металл, пластик, полностью сортировать и нагрузка на один полигон будет уменьшена.

Один из новых полигонов, площадью в 17 гектаров, - части гигантского комплекса, подрядчики планируют сдать Харькову в эксплуатацию уже через год. Сам мусороперерабатывающий комплекс должен быть готов - через 30 месяцев.