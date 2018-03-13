Главная Новости Экономика и промышленность В Украине из оборота изымут купюры в 1, 2, 5 и 10 гривен
13.03.2018  12:01   

В Украине из оборота изымут купюры в 1, 2, 5 и 10 гривен

Бумажные деньги заменят металлическими.


// Facebook

НБУ готовит презентацию новых монет номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, говорится на странице НБУ в Facebook.

«14 марта 2018 года в 10:00 в Национальном банке Украины состоится презентация новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении», – сообщили в  НБУ.

Как сообщает регулятор, в обращении будут находиться одновременно и новые монеты, и банкноты соответствующих номиналов, пока монеты постепенно не заменят банкноты.

В НБУ напомнили, что обновление номинального ряда национальной валюты является плановым и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015 года.

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  монеты, нбу
 
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