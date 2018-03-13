В Украине из оборота изымут купюры в 1, 2, 5 и 10 гривен

Бумажные деньги заменят металлическими.
НБУ готовит презентацию новых монет номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, говорится на странице НБУ в Facebook.
«14 марта 2018 года в 10:00 в Национальном банке Украины состоится презентация новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении», – сообщили в НБУ.
Как сообщает регулятор, в обращении будут находиться одновременно и новые монеты, и банкноты соответствующих номиналов, пока монеты постепенно не заменят банкноты.
В НБУ напомнили, что обновление номинального ряда национальной валюты является плановым и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015 года.
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