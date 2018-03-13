Главная Новости Экономика и промышленность Почти два миллиарда гривен перечислила Харьковская таможня в Госбюджет
13.03.2018  12:57   

Почти два миллиарда гривен перечислила Харьковская таможня в Госбюджет

С начала года Харьковская таможня ГФС перечислила в Государственный бюджет 1 миллиард 883 миллионов гривен.


// ГФС

Перечисленная сумма на 2% или на 31 миллион гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в ГУ ГФС в Харьковской области..

За январь-февраль таможней оформлено 16 285 таможенных декларации, из них 99,98% - электронные таможенные декларации.

Через таможенную границу Украины пропущено 5518 тысяч тонн грузов, 338 тысяч транспортных средств и более 698 тысяч граждан.

С начала года таможней заведено 371 дело о нарушении таможенных правил, что на 189 дел больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таможней рассмотрено 320 дел о нарушении таможенных правил, по которым наложено штрафов на сумму 4 миллиона 278 тысяч гривен, взыскано штрафов на сумму 1 миллион 50 тысяч гривен.

Наблюдается положительная динамика использования технологии «единого окна» при таможенном оформлении товаров. Относительное количество таможенных деклараций, оформленных по принципу «единого окна» в феврале составила 71%.

Источник:   ГФС
 Тэги:  таможня, налоги, гфс, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.03 Криминал и происшествия Харьковские таможенники обнаружили травку в баллоне для освежителя воздуха 20.02 Криминал и происшествия Харьковские таможенники помешали вывозу из Украины орденов и медалей 14.02 Криминал и происшествия Харьковские таможенники рассказали о самых интересных тайниках контрабанды в 2017 году
 
 

Видео

Это напоминает охоту на ведьм: адвокаты Геннадия Кернеса в суде
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 