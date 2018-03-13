13.03.2018 12:57

Почти два миллиарда гривен перечислила Харьковская таможня в Госбюджет

С начала года Харьковская таможня ГФС перечислила в Государственный бюджет 1 миллиард 883 миллионов гривен.



// ГФС

Перечисленная сумма на 2% или на 31 миллион гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в ГУ ГФС в Харьковской области..



За январь-февраль таможней оформлено 16 285 таможенных декларации, из них 99,98% - электронные таможенные декларации.



Через таможенную границу Украины пропущено 5518 тысяч тонн грузов, 338 тысяч транспортных средств и более 698 тысяч граждан.



С начала года таможней заведено 371 дело о нарушении таможенных правил, что на 189 дел больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таможней рассмотрено 320 дел о нарушении таможенных правил, по которым наложено штрафов на сумму 4 миллиона 278 тысяч гривен, взыскано штрафов на сумму 1 миллион 50 тысяч гривен.



Наблюдается положительная динамика использования технологии «единого окна» при таможенном оформлении товаров. Относительное количество таможенных деклараций, оформленных по принципу «единого окна» в феврале составила 71%.