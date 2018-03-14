14.03.2018 12:03

Как выглядят новые «железные купюры», показал Нацбанк (ФОТО)

Национальный банк Украины презентовал новые монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен.



// НБУ

Новые оборотные монеты серебристого цвета, небольшие, легкие и удобные для расчетов. По цвету и размеру они заметно отличаются от монет других номиналов, что поможет населению легко определять номинал, сообщает пресс-служба регулятора.

Работая над их дизайном Нацбанк решил сохранить портреты выдающихся украинских личностей, которые изображены на соответствующих банкнотах. На реверсе монеты номинальной стоимостью 1 гривна изображен портрет князя Владимира Великого, 2 гривны - князя Ярослава Мудрого, 5 гривен - гетмана Богдана Хмельницкого, 10 гривен - гетмана Ивана Мазепы. На аверсе всех монет изображен малый государственный герб Украины (трезубец), номинал, название страны-эмитента (Украина) в обрамлении древнерусского орнамента.



Ввод в обращение новых денежных знаков будет проходить в два этапа.



На первом этапе, с 27 апреля 2018 года, будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны.



На втором этапе будут вводиться в оборот монеты номинальной стоимостью 5 и 10 гривен. Это произойдет в 2019-2020 годах (точную дату Национальный банк сообщит дополнительно).



Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени - пока монеты постепенно не заменят банкноты в обращении. То есть бумажные деньги достоинством 1, 2, 5 и 10 гривен будут в обращении параллельно с металлическими, до последней бумажной гривны.



Изымать из обращения банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен Национальный банк не будет, но прекратит печатать эти банкноты и дополнительно пополнять ими денежный оборот.