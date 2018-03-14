14.03.2018 13:30

Налоговая пересчитала харьковских миллионеров

Доходы в размере более 1 миллиона гривен задекларировали 35 харьковчан. Общая сумма задекларированных ими доходов составляет 274,4 миллиона гривен.



// ГФС

Десять миллионеров проживает в Шевченковском районе Харькова, пять – в Киевском. Самому молодому гражданину, задекларировавшему доходы свыше 1 млн грн, 33 года, самому старшему - 71 год.



В Харькове продолжается кампания декларирования доходов граждан, полученных в прошлом году, отметили в ГУ ДФС в Харьковской области.



по состоянию на сегодняшний день свои доходы задекларировали 5336 граждан. По каким 998 - с целью получения налоговой скидки. Всего задекларировано 651,8 млн.гривен. К уплате в бюджет - налога на доходы физлиц 19,5 млн.грн, военного сбора – 3,5 млн.грн.





