Налоговая пересчитала харьковских миллионеров

Доходы в размере более 1 миллиона гривен задекларировали 35 харьковчан. Общая сумма задекларированных ими доходов составляет 274,4 миллиона гривен.
Десять миллионеров проживает в Шевченковском районе Харькова, пять – в Киевском. Самому молодому гражданину, задекларировавшему доходы свыше 1 млн грн, 33 года, самому старшему - 71 год.
В Харькове продолжается кампания декларирования доходов граждан, полученных в прошлом году, отметили в ГУ ДФС в Харьковской области.
по состоянию на сегодняшний день свои доходы задекларировали 5336 граждан. По каким 998 - с целью получения налоговой скидки. Всего задекларировано 651,8 млн.гривен. К уплате в бюджет - налога на доходы физлиц 19,5 млн.грн, военного сбора – 3,5 млн.грн.
Главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Не забудьте зонтик: на смену облачному утру придут дождливые день и вечер, местами пройдет мокрый снег. На дорогах гололедица.
Сегодня в Украине отмечают День добровольца.
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