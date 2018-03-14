Нацбанк готовится вывести из обращения мелкие монеты

С 1 июля 2018 года Национальный банк Украины прекращает производство монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек и выводит их из обращения.
Как сообщается, данное решение принято с целью оптимизации наличных расчетов и экономии государственных средств, направляемых на производство металлических денежных знаков.
Кроме того, с 1 июля 2018 года вводятся новые правила округления сумм в кассовых и товарных чеках.
– сумма, заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;
– сумма, заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.
Как пояснили в НБУ, изъятие монет будет происходить постепенно в процессе инкассации. При этом, субъектам хозяйствования эти монеты больше не будут выдаваться.
В случае наличия у покупателя монет мелких номиналов он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю остальные этими номиналами.
При безналичных расчетах округление не будет осуществляться.
Население и в дальнейшем сможет использовать разменные монеты мелких номиналов, а торговая сеть – устанавливать маркетинговые цены, которые заканчиваются на 99 коп.
Напомним, НБУ вводит в обращение монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, которые заменят собой бумажные деньги указанных номиналов.
Главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Не забудьте зонтик: на смену облачному утру придут дождливые день и вечер, местами пройдет мокрый снег. На дорогах гололедица.
Сегодня в Украине отмечают День добровольца.
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