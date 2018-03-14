Главная Новости Экономика и промышленность Нацбанк готовится вывести из обращения мелкие монеты
14.03.2018  14:56   

Нацбанк готовится вывести из обращения мелкие монеты

С 1 июля 2018 года Национальный банк Украины прекращает производство монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек и выводит их из обращения.


// Facebook

Как сообщается, данное решение принято с целью оптимизации наличных расчетов и экономии государственных средств, направляемых на производство металлических денежных знаков.

Кроме того, с 1 июля 2018 года вводятся новые правила округления сумм в кассовых и товарных чеках.

– сумма, заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

– сумма, заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

Как пояснили в НБУ, изъятие монет будет происходить постепенно в процессе инкассации. При этом, субъектам хозяйствования эти монеты больше не будут выдаваться.

В случае наличия у покупателя монет мелких номиналов он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю остальные этими номиналами.

При безналичных расчетах округление не будет осуществляться.

Население и в дальнейшем сможет использовать разменные монеты мелких номиналов, а торговая сеть – устанавливать маркетинговые цены, которые заканчиваются на 99 коп.

Напомним, НБУ вводит в обращение монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, которые заменят собой бумажные деньги указанных номиналов.

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  монеты, нбу
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.03 Экономика и промышленность Как выглядят новые «железные купюры», показал Нацбанк (ФОТО) 13.03 Экономика и промышленность В Украине из оборота изымут купюры в 1, 2, 5 и 10 гривен 19.06 Криминал и происшествия Копы задержали мужчину, которые занимались похищением антикварных монет
 
 

Видео

В Украине заменят 1,2,5 и 10 гривневые бумажные купюры на монеты
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 