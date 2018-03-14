14.03.2018 14:56

Нацбанк готовится вывести из обращения мелкие монеты

С 1 июля 2018 года Национальный банк Украины прекращает производство монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек и выводит их из обращения.



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Как сообщается, данное решение принято с целью оптимизации наличных расчетов и экономии государственных средств, направляемых на производство металлических денежных знаков.



Кроме того, с 1 июля 2018 года вводятся новые правила округления сумм в кассовых и товарных чеках.



– сумма, заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;



– сумма, заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.



Как пояснили в НБУ, изъятие монет будет происходить постепенно в процессе инкассации. При этом, субъектам хозяйствования эти монеты больше не будут выдаваться.



В случае наличия у покупателя монет мелких номиналов он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю остальные этими номиналами.



При безналичных расчетах округление не будет осуществляться.



Население и в дальнейшем сможет использовать разменные монеты мелких номиналов, а торговая сеть – устанавливать маркетинговые цены, которые заканчиваются на 99 коп.



Напомним, НБУ вводит в обращение монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, которые заменят собой бумажные деньги указанных номиналов.