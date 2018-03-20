20.03.2018 12:15

Хороший год: прибыль «Харьковоблэнерго» за 2017 год составила 31 млн грн

ЧАО «Харьковоблэнерго» в 2017 году получило чистую прибыль 31,036 млн грн, тогда как 2016 год компания завершила с чистым убытком в размере 99,571 млн грн.



Экономика и Финансы

Согласно сообщению компании, акционеры намерены направить на дивиденды 75% (23 млн 277,264 тыс. грн) чистой прибыли за прошлый год.

Как сообщалось, "Харьковоблэнерго" в 2016 году получило чистый убыток 99,571 млн грн против 32,157 млн грн чистой прибыли за 2015 год. Чистый доход облэнерго в 2017 году возрос на 37,5% (1 млрд 851,837 млн грн) – до 6 млрд 793,241 млн грн.

Государству в лице ФГИ принадлежит 65% акций "Харьковоблэнерго", еще 29,8% компании владеет Garensia Enterprises Limited (Кипр), связанная с группой "Энергетический стандарт" Константина Григоришина.

"Харьковоблэнерго" владеет распределительными электрическими сетями, расположенными на территории Харьковской области, обслуживает их и поставляет электроэнергию конечным потребителям региона.

