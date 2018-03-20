20.03.2018 14:32

2500 гривен «подъемных» на теленка: новая программа поддержки аграриев

Правительство будет компенсировать аграриям содержание крупного рогатого скота.



// ХОГА

Минагрополитики выпустило рекламный ролик о том, что нужно сделать для того, чтобы стать участником правительственной программы поддержки содержания молодняка крупного рогатого скота.



Помощь предоставляется физическим лицам, которые содержат идентифицированный и зарегистрированный молодняк крупного рогатого скота, родившийся в хозяйствах физических лиц в текущем году.



В частности, программой господдержки предусмотрена компенсация в 2500 грн гражданам за содержание молодняка крупного рогатого скота до 13 месяцев.



В бюджете-2018 на поддержку развития животноводства выделено 4 млрд грн.

