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20.03.2018  14:32   

2500 гривен «подъемных» на теленка: новая программа поддержки аграриев

Правительство будет компенсировать аграриям содержание крупного рогатого скота.


// ХОГА

Минагрополитики выпустило рекламный ролик о том, что нужно сделать для того, чтобы стать участником правительственной программы поддержки содержания молодняка крупного рогатого скота.

Помощь предоставляется физическим лицам, которые содержат идентифицированный и зарегистрированный молодняк крупного рогатого скота, родившийся в хозяйствах физических лиц в текущем году.

В частности, программой господдержки предусмотрена компенсация в 2500 грн гражданам за содержание молодняка крупного рогатого скота до 13 месяцев.

В бюджете-2018 на поддержку развития животноводства выделено 4 млрд грн.
 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  минагрополитики, программа поддержки аграриев
 
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