2500 гривен «подъемных» на теленка: новая программа поддержки аграриев

Правительство будет компенсировать аграриям содержание крупного рогатого скота.
Минагрополитики выпустило рекламный ролик о том, что нужно сделать для того, чтобы стать участником правительственной программы поддержки содержания молодняка крупного рогатого скота.
Помощь предоставляется физическим лицам, которые содержат идентифицированный и зарегистрированный молодняк крупного рогатого скота, родившийся в хозяйствах физических лиц в текущем году.
В частности, программой господдержки предусмотрена компенсация в 2500 грн гражданам за содержание молодняка крупного рогатого скота до 13 месяцев.
В бюджете-2018 на поддержку развития животноводства выделено 4 млрд грн.
В делах не рассчитывайте на быстрый результат, в основном из-за проволочек со стороны партнеров. Достичь взаимопонимания поможет компромисс.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается мелкий снег, который к вечеру может усилиться. На дорогах гололедица.
Как обычно, День весеннего равноденствия супербогат на праздники международного масштаба.
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