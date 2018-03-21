21.03.2018 11:42

Харьковчане заплатили почти 2 млрд. грн. ЕСВ

Жители Харьковской области в январе-феврале 2018 уплатили 1,8 млрд. грн. единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.



Минфин Украины

Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 395,7 млн. грн. (К уравниванию в январе-феврале 2017 ЕСВ поступило 1 406,7 млн. грн.). Доведенный индикативный показатель выполнен на 118,1%. Дополнительно поступило 276,6 млн. грн.

Так, от юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которые используют наемный труд, поступило более 1, 6 млрд. (Или 90,1%), из которых 616,7 млн. грн. оплачено бюджетными учреждениями. В то же время, от физических лиц-предпринимателей поступило почти 180 млн.грн. единого социального взноса.

В частности, в феврале сумма поступлений ЕСВ составила 929,1 млн.грн. Это на 176,7 млн.грн. больше поступлений за февраль 2017 года.