Харьковчане заплатили почти 2 млрд. грн. ЕСВ

Жители Харьковской области в январе-феврале 2018 уплатили 1,8 млрд. грн. единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 395,7 млн. грн. (К уравниванию в январе-феврале 2017 ЕСВ поступило 1 406,7 млн. грн.). Доведенный индикативный показатель выполнен на 118,1%. Дополнительно поступило 276,6 млн. грн.
Так, от юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которые используют наемный труд, поступило более 1, 6 млрд. (Или 90,1%), из которых 616,7 млн. грн. оплачено бюджетными учреждениями. В то же время, от физических лиц-предпринимателей поступило почти 180 млн.грн. единого социального взноса.
В частности, в феврале сумма поступлений ЕСВ составила 929,1 млн.грн. Это на 176,7 млн.грн. больше поступлений за февраль 2017 года.
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