В Харькове выросли поступления налога на доходы физических лиц

За январь-апрель текущего года в местные бюджеты Харьковской области поступило 2 559,1 млн грн налога на доходы физических лиц.
В фискальной службе региона отметили, что поступления в сравнении с аналогичным периодом 2017 года выросли на 536 млн грн. Дополнительно бюджеты получили 88,9 млн грн.
Налог на доходы физических лиц является основным источником наполнения местной казны. В структуре поступлений он занимает позицию лидера - около 60 процентов от общей суммы других налогов и сборов. Оплачивается этот налог из расчета 18% от заработной платы.
Звезды советуют потратить день на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных.
И суббота, и воскресенье будут преимущественно пасмурными. Кратковременные дожди с грозой продолжат захватывать врасплох.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
влажн.:
давл.:
ветер: