Главная Новости Экономика и промышленность Новая статья дохода пополнила бюджеты Харьковщины более чем на 200 миллионов гривен
18.05.2018  16:32   

Новая статья дохода пополнила бюджеты Харьковщины более чем на 200 миллионов гривен

С 2018 года местный бюджет Харьковщины пополняется поступлениями от рентной платы за пользование недрами для добычи углеводородного сырья.


// ГФС

В главном управлении ГФС в Харьковской области сообщили, что всего за январь-апрель поступило уже 203,7 млн грн.

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Украины (с изменениями и дополнениями) в состав доходов общего фонда бюджетов городов областного значения, районных бюджетов и бюджетов объединенных территориальных общин относятся:

2% рентной платы (кроме рентной платы за пользование недрами в пределах континентального шельфа и/или исключительной (морской) экономической зоны Украины), зачисляемой в районных бюджетов по местонахождению (месту добычи) соответствующих природных ресурсов

3% рентной платы (кроме рентной платы за пользование недрами в пределах континентального шельфа и/или исключительной (морской) экономической зоны Украины), зачисляемой в бюджеты городов областного значения, бюджетов объединенных территориальных общин по местонахождению (месту добычи) соответствующих природных ресурсов.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  налоги, гфс, рентная плата, харьков
 
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