18.05.2018 16:32

Новая статья дохода пополнила бюджеты Харьковщины более чем на 200 миллионов гривен

С 2018 года местный бюджет Харьковщины пополняется поступлениями от рентной платы за пользование недрами для добычи углеводородного сырья.



// ГФС

В главном управлении ГФС в Харьковской области сообщили, что всего за январь-апрель поступило уже 203,7 млн грн.



В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Украины (с изменениями и дополнениями) в состав доходов общего фонда бюджетов городов областного значения, районных бюджетов и бюджетов объединенных территориальных общин относятся:



2% рентной платы (кроме рентной платы за пользование недрами в пределах континентального шельфа и/или исключительной (морской) экономической зоны Украины), зачисляемой в районных бюджетов по местонахождению (месту добычи) соответствующих природных ресурсов



3% рентной платы (кроме рентной платы за пользование недрами в пределах континентального шельфа и/или исключительной (морской) экономической зоны Украины), зачисляемой в бюджеты городов областного значения, бюджетов объединенных территориальных общин по местонахождению (месту добычи) соответствующих природных ресурсов.