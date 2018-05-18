Новая статья дохода пополнила бюджеты Харьковщины более чем на 200 миллионов гривен

С 2018 года местный бюджет Харьковщины пополняется поступлениями от рентной платы за пользование недрами для добычи углеводородного сырья.
В главном управлении ГФС в Харьковской области сообщили, что всего за январь-апрель поступило уже 203,7 млн грн.
В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Украины (с изменениями и дополнениями) в состав доходов общего фонда бюджетов городов областного значения, районных бюджетов и бюджетов объединенных территориальных общин относятся:
2% рентной платы (кроме рентной платы за пользование недрами в пределах континентального шельфа и/или исключительной (морской) экономической зоны Украины), зачисляемой в районных бюджетов по местонахождению (месту добычи) соответствующих природных ресурсов
3% рентной платы (кроме рентной платы за пользование недрами в пределах континентального шельфа и/или исключительной (морской) экономической зоны Украины), зачисляемой в бюджеты городов областного значения, бюджетов объединенных территориальных общин по местонахождению (месту добычи) соответствующих природных ресурсов.
Звезды советуют потратить день на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных.
И суббота, и воскресенье будут преимущественно пасмурными. Кратковременные дожди с грозой продолжат захватывать врасплох.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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