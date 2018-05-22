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22.05.2018  14:45   

Для создания новых танков харьковчане привлекают новейший научный потенциал

Ведущие сотрудники ГП «ХКБМ» во главе с директором Алексеем Бабичем и руководством ГК «Укроборонпром», провели встречу с президентом Национальной Академии наук Украины Борисом Евгеньевичем Патоном.


// xk5.com.ua

С целью внедрения инновационных технических решений при создании перспективных образцов вооружения и военной техники, ведущие сотрудники ГП «ХКБМ» во главе с директором Алексеем Бабичем и руководством ГК «Укроборонпром», провели встречу с президентом Национальной Академии наук Украины Борисом Евгеньевичем Патоном. 

Достигнута договоренность о привлечении широкого круга учреждений и организаций Академической науки к проектам, которые направлены на укрепление безопасности и обороны государства – сообщается на официальной странице КБ им. Морозова. Ожидается, что внедрение научных разработок ученых Национальной Академии наук Украины при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ позволит получить преимущества при создании новейших образцов вооружения и военной техники Украины. 

Источник:   xk5.com.ua
 Тэги:  харьков, патон, танк, потенциал, бабич, укроборонпром
 
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