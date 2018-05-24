24.05.2018 11:54

В мае уменьшены долги по зарплате на 12 харьковских предприятиях

23 мая прошло заседание областной комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежному обеспечению), пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам.



// kharkivoda.gov.ua

По данным мониторинга, в течение мая текущего года уменьшены долги по выплате заработной платы на 12 предприятиях-должниках на общую сумму 3,1 млн. грн. и ликвидированы долги на 3 предприятиях на сумму 3,4 млн. грн.

Предприятия: ПАО «Харьковский подшипниковый завод» - на сумму 2,1 млн. грн., ГП «ЧАРЗ» в сумме – 1,2 млн. грн. и ОАО «Научно-производственное предприятие «Система» - 81,3 тыс. грн.

На заседании комиссии рассмотрено состояние дел по погашению долгов на ГП «Харьковский завод транспортного оборудования», ОАО «Харьковский подшипниковый завод», ОАО «Харьковский станкостроительный завод», ПАО «Харьковский электротехнический завод «Укрэлектромаш» и ООО «Украинская литейная компания».