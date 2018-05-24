Главная Новости Экономика и промышленность В мае уменьшены долги по зарплате на 12 харьковских предприятиях
24.05.2018  11:54   

В мае уменьшены долги по зарплате на 12 харьковских предприятиях

23 мая прошло заседание областной комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежному обеспечению), пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам.


// kharkivoda.gov.ua

По данным мониторинга, в течение мая текущего года уменьшены долги по выплате заработной платы на 12 предприятиях-должниках на общую сумму 3,1 млн. грн. и ликвидированы долги на 3 предприятиях на сумму 3,4 млн. грн.

Предприятия: ПАО «Харьковский подшипниковый завод» - на сумму 2,1 млн. грн., ГП «ЧАРЗ» в сумме – 1,2 млн. грн. и ОАО «Научно-производственное предприятие «Система» - 81,3 тыс. грн.

На заседании комиссии рассмотрено состояние дел по погашению долгов на ГП «Харьковский завод транспортного оборудования», ОАО «Харьковский подшипниковый завод», ОАО «Харьковский станкостроительный завод», ПАО «Харьковский электротехнический завод «Укрэлектромаш» и ООО «Украинская литейная компания».

Источник:   ХОГА
 Тэги:  зарплата, долг, харьков, предприятие
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.04 Власть Среднемесячная зарплата с начала года на Харьковщине составила 6680 грн 19.03 Общество В этом году увеличат зарплаты сотрудникам ЮЖД 11.01 Власть Правительство повысило зарплату учителям
 
 

Видео

Геннадий Кернес вручил награды лучшим ученикам Харькова
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 