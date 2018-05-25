Два харьковских предпринимателя пополнят казну на 2,5 миллиона гривен

Такую сумму штрафа деятели харьковского общепита заплатят на нелегальных работников.
На двух предприятиях общественного питания в Харькове сотрудники Главного управления Гоструда выявили 22 нелегально трудоустроенных работника.
Предпринимателям – владельцам заведений придется платить штрафные санкции на общую сумму почти 2,5 миллиона гривен.
Сумма, котору. предприниматели должны уплатить, начислялась исходя из размера штрафа за одного наемного работника без надлежащего оформления трудовых отношений в соответствии со ст. 265 КЗоТ Украины – 111 690 гривен.
Старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов. А вот комплименты (особенно искренние) приветствуются как никогда.
Пятница, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно облачной, температура немного снизится. Днем, возможно, пройдет дождь, но он закончится еще до наступления вечера.
В 2000 году в Париже был основан Европейский день соседства, который отмечается в последнюю пятницу мая.
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