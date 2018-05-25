25.05.2018 13:59

Два харьковских предпринимателя пополнят казну на 2,5 миллиона гривен

Такую сумму штрафа деятели харьковского общепита заплатят на нелегальных работников.



// kh.dsp.gov.ua

На двух предприятиях общественного питания в Харькове сотрудники Главного управления Гоструда выявили 22 нелегально трудоустроенных работника.



Предпринимателям – владельцам заведений придется платить штрафные санкции на общую сумму почти 2,5 миллиона гривен.



Сумма, котору. предприниматели должны уплатить, начислялась исходя из размера штрафа за одного наемного работника без надлежащего оформления трудовых отношений в соответствии со ст. 265 КЗоТ Украины – 111 690 гривен.