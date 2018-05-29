Харьковчане перевыполнили план по выплатам на социальные нужды

В течение января – апреля 2018 года плательщики региона уплатили 3 812,7 млн грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 678,6 млн грн, а доведенный индикативный показатель выполнен на 109,1%, сообщили в Главном управлении ГФС в Харьковской области. Дополнительно поступило 318,8 млн грн.
От юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которые используют наемный труд, поступило более 3,4 млрд грн (или 90,2%), из которых 294,9 млн грн оплачено бюджетными учреждениями. В то же время, от физических лиц-предпринимателей поступило почти 374,6 млн грн единого социального взноса.
В частности, в апреле сумма поступлений ЕСВ составила 1 062,8 млн грн, что на 173,9 млн грн больше поступлений за апрель 2017 года.
Планы этого дня, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Чтобы избежать финансовых потерь, не торопитесь претворять их в жизнь.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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