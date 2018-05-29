29.05.2018 13:01

Харьковчане перевыполнили план по выплатам на социальные нужды

В течение января – апреля 2018 года плательщики региона уплатили 3 812,7 млн грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.



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Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 678,6 млн грн, а доведенный индикативный показатель выполнен на 109,1%, сообщили в Главном управлении ГФС в Харьковской области. Дополнительно поступило 318,8 млн грн.



От юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которые используют наемный труд, поступило более 3,4 млрд грн (или 90,2%), из которых 294,9 млн грн оплачено бюджетными учреждениями. В то же время, от физических лиц-предпринимателей поступило почти 374,6 млн грн единого социального взноса.



В частности, в апреле сумма поступлений ЕСВ составила 1 062,8 млн грн, что на 173,9 млн грн больше поступлений за апрель 2017 года.