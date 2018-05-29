Харьковская ТЭЦ-5 временно остановила свою работу

Ремонт продлится приблизительно месяц.
Харьковская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) №5 остановила свою работу. Об этом сообщает городской портал 057.ua.
«Харьковская теплоэлектроцентраль №5 приостановила свою работу», - говорится в сообщении.
Как сообщается, ТЭЦ остановилась для планового ремонта.
«Прекратили работу в субботу, 26 мая. Ремонт продлится приблизительно месяц», - говорится в сообщении.
Планы этого дня, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Чтобы избежать финансовых потерь, не торопитесь претворять их в жизнь.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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