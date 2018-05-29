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29.05.2018  19:45   

Харьковская ТЭЦ-5 временно остановила свою работу

Ремонт продлится приблизительно месяц.


// www.rbc.ua

Харьковская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) №5 остановила свою работу. Об этом сообщает городской портал 057.ua.

«Харьковская теплоэлектроцентраль №5 приостановила свою работу», - говорится в сообщении.

Как сообщается, ТЭЦ остановилась для планового ремонта.

«Прекратили работу в субботу, 26 мая. Ремонт продлится приблизительно месяц», - говорится в сообщении.

Источник:   rbc.ua
 Тэги:  тэц, работа, харьков, ремонт
 
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