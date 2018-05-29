29.05.2018 18:26

Международная конференция, проходившая сегодня в Харькове собрала специалистов со всей Украины и Европы

В Харькове обсудили вопросы об эффетивности использования воды.



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Одна из важнейших тем для обсуждения стала - учет водных и тепловых ресурсов.

«Мы привыкли экономить за счёт того, что насосное оборудование можно заменить на водоканалах, но есть ещё и приборы учёта, Которые влияют на экономику предприятия. Мы повышаем рентабельность предприятия, поднимая тарифы, но не думаем о том, что можно повысить рентабельность, ведя правильный учёт потребления воды. Все эти моменты должны сложиться в единое целое и тогда мы получим необходимый нам экономический эффект», - сказал директор департамента ЖКХ Харьковской облгосадминистрации Сергей Магдисюк.

Сегодня, в Харьковской области только половина потребителей обеспечены счетчиками воды. Но цель правительства - 100%. И такая работа продолжается, в том числе и в Харькове. Работает городская программа по установке как индивидуальных, так и внутридомовых приборов учета, при этом льготникам - бесплатно.

«Мы являемся оператором программы Харьковского городского головы по установке приборов учёта воды для категории льготников, социально незащищенных жителей нашего города. И сегодняшнее наше внимание обращено в сторону повсеместной установки домовых приборов учёта воды. На это выделено несколько ближайшей лет и это является нашей целью», - подметил директор ООО «КП Вода» Юлий Волченко.

В ходе конференции, европейские коллеги поделились своим опытом. Прежде всего, отмечают тот факт, что население к расходам воды стало относиться иначе, теперь они экономят свои средства.

«Цена воды, у нас гораздо выше, чем в Украине. Люди стараются жить экономно. Имея в виду факт, что в каждой квартире есть учёт воды и холодной, и горячей. Люди экономят деньги. Мне кажется этот факт №1 - снижение нормы воды, которую потребляет один человек», - сказал польский специалист Роман Дрипс.

Украинские специалисты готовы взять опыт зарубежных коллег на вооружение. Это касается и информационной работы с потребителями, и применение новейших технологий. В частности по поверке счетчиков, не снимая их, непосредственно на месте установки и дистанционного снятия показаний приборов учета.

«Данный метод позволяет не только централизованно, быстро и точно собирать данные, но и контролировать оборудование, которое используется на приборах, также, позволит фиксировать факт аварий, утечек, попыток остановить или как-то вмешаться в работу приборов учёта», - сообщил руководитель отдела ООО «ВОДОСЕРВИС-ХАРЬКОВ» Александр Сиротенко.

Работа конференции, как отмечают ее участники, была плодотворной и украинские и зарубежные специалисты договорились о дальнейшем сотрудничестве.