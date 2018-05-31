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31.05.2018  15:30   

Нелегалы в колбасном цеху разорят хозяев на шесть миллионов гривен

Предпринимателям придется платить штрафные санкции на общую сумму более 6,2 миллиона гривен.


// kh.dsp.gov.ua

Специалисты Главного управления Гоструда в Харьковской области во время инспекции трех частных предприятий по производству колбасных изделий обнаружили 56 нелегально трудоустроенных работников.

Предпринимателям – владельцам производств придется платить штрафные санкции на общую сумму более 6,2 миллиона гривен.

Сумма штрафных санкций начислялась, исходя из того, что за одного наемного работника без надлежащего оформления трудовых отношений в соответствии со ст. 265 КЗоТ Украины предусмотрен штраф в размере 111 690 гривен.

Источник:   ГУ Гоструда
 Тэги:  зарплата в конверте, гу гоструда, харьков
 
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