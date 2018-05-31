Нелегалы в колбасном цеху разорят хозяев на шесть миллионов гривен

Предпринимателям придется платить штрафные санкции на общую сумму более 6,2 миллиона гривен.
Специалисты Главного управления Гоструда в Харьковской области во время инспекции трех частных предприятий по производству колбасных изделий обнаружили 56 нелегально трудоустроенных работников.
Предпринимателям – владельцам производств придется платить штрафные санкции на общую сумму более 6,2 миллиона гривен.
Сумма штрафных санкций начислялась, исходя из того, что за одного наемного работника без надлежащего оформления трудовых отношений в соответствии со ст. 265 КЗоТ Украины предусмотрен штраф в размере 111 690 гривен.
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