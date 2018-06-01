01.06.2018 17:16

Харьковчане пополнили городской бюджет 7 миллиардов гривен

За январь-май 2018 года в бюджет города Харькова поступило 7,07 млрд грн доходов.



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В Департаменте бюджета и финансов сообщили, что финансовые ресурсы бюджета города по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились в 1,3 раза, или на 1 млрд 467,9 млн грн.



При этом возросли объемы:



– налога на доходы физических лиц – в 1,3 раза (поступило 1 млрд 936,8 млн грн);

– единого налога (759,9 млн грн) и средств от приватизации коммунального имущества (19,9 млн грн) – в 1,2 раза;

– налога на недвижимое имущество (87,9 млн грн) – в 1,4 раза;

– платы за предоставление других административных услуг (40 млн грн) – в 2 раза;

– налога на прибыль коммунальных предприятий (22 млн грн) и средств от продажи земли (44,3 млн грн) – в 1,7 раза;

– собственных поступлений бюджетных учреждений (147,3 млн грн) – в 1,1 раза.



Также в бюджет города поступила плата за землю в сумме 440 млн грн, акцизного налога, подлежащего зачислению в местные бюджеты, – 209,6 млн грн.



Трансферты из государственного бюджета Украины в бюджет города Харькова составили 3291,4 млн грн, в том числе получено:



– субвенций на предоставление льгот и субсидий населению – 1 млрд 707,6 млн грн;

– на выплату помощи семьям с детьми – 523,1 млн грн;

– образовательной субвенции – 461,7 млн грн;

– медицинской субвенции – 559 млн грн;

– на осуществление переданных расходов в сфере здравоохранения – 12,3 млн грн;

– на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний – 12,9 млн грн;

– на модернизацию и обновление материально-технической базы профессионально-технических училищ – 0,2 млн грн;

– дотации на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога – 14,6 млн грн.



Расходы бюджета города Харькова за пять месяцев 2018 года составили 6 млрд 554,9 млн грн и увеличились к соответствующему показателю 2017 года в 1,3 раза (на 1 млрд 629,1 млн грн).



Из общего объема расходов на финансирование социально-культурной сферы направлено 4 млрд 678 млн грн (71,4%), на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство – 1 млрд 169,6 млн грн (17,8%), на обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта – 210,1 млн грн (3,2%).